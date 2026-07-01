4 Zodiak Terbiasa Minder dan Membandingkan Diri, Merasa Kehidupannya yang Paling Tertinggal

Ilustrasi insecure/Magnific
JawaPos.com-Beberapa orang memiliki rasa percaya diri sehingga mereka tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain.
Namun, ada juga beberapa zodiak yang lebih sulit menerima. Mereka terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain.
Perasaan iri itulah yang memunculkan berbagai pikiran negatif, seperti merasa tertinggal atau menganggap kesuksesan orang lain sebagai kegagalan diri sendiri.
Mengutip informasi dari laman collective.worl pada (1/7) berikut zodiak yang kerap iri dan dengki.
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Virgo
Virgo sering membandingkan diri dengan orang-orang yang dianggap lebih sukses, baik dalam karir maupun di kehidupan asmara. Meski tidak pernah mengungkapkan rasa iri secara terang-terangan dan tetap memberikan dukungan pada orang disekitarnya, virgo tetap sering bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya salah dengan dirinya. Selama virgo terus berusaha, mereka sudah melakukan yang terbaik.
Scorpio
Scorpio iri terhadap berbagai kesempatan yang didapat orang lain maupun kebahagiaan yang berhasil mereka raih. Scorpio tetap merasa kehidupan orang lain selalu terlihat lebih baik. Meskipun berhasil mencapai satu tujuan, scorpio tetap merasa belum puas. Tidak ada salahnya memiliki ambisi yang lebih besar, tetapi jangan lupa menikmati dan mensyukuri apa yang dimiliki saat ini.
Cancer
Cancer sering mengira orang lain sedang marah atau kecewa kepada mereka, padahal belum tentu demikian. Cancer juga sering membandingkan diri dengan orang lain, karena mereka merasa semua orang juga melakukan hal yang sama pada diri mereka.
Leo
Leo tahu bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan dan kesuksesan orang lain bukan berarti kegagalan mereka. Leo merasa telah memberikan kemampuan terbaik dan bekerja keras setiap hari. Mereka sering bertanya-tanya mengapa orang lain bisa berhasil lebih dulu.
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