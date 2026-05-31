Sering Minder? Ini 3 Kebenaran Penting yang Bikin Anda Jauh Lebih Percaya Diri

JawaPos.com - Kehilangan rasa percaya diri ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga bisa mengganggu kondisi fisik seseorang secara keseluruhan. Ketika kita berhenti mempercayai kemampuan diri sendiri, kita cenderung kehilangan koneksi dengan jati diri dan kebutuhan terdalam kita.

Sebaliknya, saat keyakinan itu tumbuh, hidup akan terasa jauh lebih ringan dan membahagiakan. Memupuk keyakinan di dalam diri sebenarnya bukan perkara bakat bawaan sejak lahir, melainkan sebuah kondisi batin yang bisa dilatih.

Menariknya, memiliki harga diri yang tinggi terbukti secara ilmiah mampu mendongkrak kualitas hidup seseorang secara drastis. Hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar pun akan terjalin dengan jauh lebih harmonis.

Banyak orang salah kaprah dan mengira bahwa rasa minder adalah sifat permanen yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, penurunan mental ini sering kali dipicu oleh kebiasaan buruk kita yang terlalu sering menghakimi diri sendiri secara sepihak. Untuk memutus lingkaran setan tersebut, diperlukan pemahaman mendalam tentang cara kerja psikologi batin kita.

Dilansir dari YourTango, ada beberapa langkah spiritual dan psikologis yang bisa diambil untuk mengembalikan kekuatan mental yang sempat hilang. Jika Anda benar-benar ingin merasa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saatnya untuk merenungkan dan menerima tiga kebenaran penting di bawah ini.

1. Menyadari Bahwa Penilaian Diri Bisa Menghancurkan Mental Sikap terlalu kritis terhadap kekurangan pribadi sering kali menjadi pemicu utama mengapa rasa percaya diri seseorang merosot tajam. Pikiran-pikiran negatif yang meragukan kapasitas diri secara terus-menerus akan melahirkan kecemasan kronis yang melumpuhkan. Inilah alasan ilmiah mengapa kita kerap merasa gugup dan gemetar saat dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan.

Kepercayaan diri pada dasarnya merupakan sebuah cerminan dari kondisi batin, bukan sekadar sifat kepribadian yang kaku. Kita sebenarnya memiliki kendali penuh untuk memulihkan energi positif tersebut dengan cara menghentikan segala bentuk penghakiman buruk. Mengurangi kritik destruktif pada diri sendiri adalah kunci awal untuk membuka sumbat potensi yang terpendam.

Ketika momentum untuk mencela diri sendiri itu datang, Anda sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan krusial yang menentukan arah mental. Anda bisa memilih untuk meracuni jiwa sendiri dengan membiarkan pikiran buruk menguasai kendali, atau memilih opsi yang jauh lebih sehat. Opsi terbaik adalah menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kembali fokus pada realitas di depan mata.