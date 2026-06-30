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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 05.36 WIB

Targetnya Selalu Tercapai, 5 Shio Ini Pasti Berhasil Wujudkan Impian

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Sebagian orang dikenal memiliki kemampuan untuk melampaui berbagai tantangan dan berhasil mewujudkan impian yang bagi banyak orang tampak sulit dicapai.

Selain didukung oleh kerja keras, bakat, dan tekad yang kuat, astrologi Tiongkok meyakini bahwa faktor keberuntungan juga dapat berperan dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan.

Mengutip Horoscope, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki semangat pantang menyerah dan kemampuan luar biasa dalam mengubah impian menjadi kenyataan, seolah tidak mengenal kata mustahil.

1. Monyet

Shio Monyet akan melangkah selangkah demi selangkah, tidak pernah berhenti sampai mencapai puncak.

Mereka sangat serius dengan tujuan dan tidak mudah menyerah.

Mereka membuat rencana, mengikutinya, dan perlahan membangun kesuksesan.

Selain itu, mereka sabar dan tidak mudah terganggu. Meskipun tugasnya sulit, mereka terus melakukannya hingga selesai.

2. Kambing

Ketika sesuatu yang buruk terjadi, shio Kambing tidak akan menyerah dan justru tumbuh lebih kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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