4 Zodiak yang Ternyata Diam-Diam Sedang Menahan Luka Mendalam, Gemar Berpura-Pura

Ilustrasi seseorang yang sendiri/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak langsung menegur anda saat anda mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat mereka terluka.
Namun, ada juga zodiak yang lebih memilih memendam perasaannya. Mereka tidak ingin memicu pertengkaran, atau mungkin merasa tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengeluh.
Mengutip informasi collective.world pada (30/6) berikut zodiak yang sering mengatakan bahwa mereka sedang baik-baik saja, padahal diam-diam sedang terluka.
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Sagittarius
Sagittarius tidak tahan dengan drama dan tidak suka membesar-besarkan masalah saat sedang terluka. Sagittarius lebih memilih untuk berpura-pura baik-baik saja dan menutupi perasaannya dengan candaan daripada berbicara jujur.
Libra
Libra tidak ingin menjadi pembawa kabar buruk atau membuka orang lain merasa bersalah. Libra lebih memilih menghadapi masalah sendirian daripada menyeret orang lain ke dalamkonflik. Libra justru perlahan menciptakan jarak dan retakan di dalam hubungan karena kurang terbuka.
Taurus
Taurus takut dianggap terlalu banyak menuntut atau dicap sebagai pribadi yang menyulitkan. Bahkan ada kalanya taurus merasa dirinya tidak berhak mengeluh, padahal anggapan itu tidak benar. Tanpa komunikasi yang jujur, rasa kecewa itu dapat berubah menjadi kebencian yang terus menumpuk.
Aquarius
Aquarius lebih memilih untuk diam dan menghindari percakapan daripada harus mengungkapkan isi hati. Aquarius merasa mampu mengatasi masalahnya sendirian. Mereka tidak merasa membutuhkan bantuan orang lain.
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