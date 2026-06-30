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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 30 Juni 2026 | 18.34 WIB

4 Zodiak yang Perlu Tantangan di Dalam Hubungan, Butuh Variasi agar Tidak Merasa Bosan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa orang suka dengan rutinitas biasa yang sudah mereka jalani setiap hari.

Terutama soal kebiasaan saat pacaran. Namun, ada juga zodiak yang mudah bosan jika hubungan terasa monoton dan dipenuhi oleh rutinitas.

Mereka benar-benar bisa menikmati hidup jika terdapat petualangan dan hal baru di dalamnya. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (30/6) berikut empat zodiak yang perlu menikmati tantangan di dalam hubungan.

Aries menghargai kejujuran dan pasangan yang berani menyampaikan pendapatnya. Mereka ingin mengunjungi tempat-tempat baru, mencoba pengalaman baru, dan mengambil berbagai tantangan. Jika anda tidak bersedia ikut menikmati petualangan meka. Aries membutuhkan seseorang yang antusias mencoba hal-hal baru dan siap berpetualang kapan saja.

Gemini bisa merasa hubungannya justru menghambat kebebasan mereka. Namun, jika sudah berbulan-bulan tidak mencoba hal baru, gemini akan menjadi gelisah. Mereka perlu sesekali keluar dari zona nyaman dan menikmati hidup yang sedikit lebih spontan bersama mereka.

Leo sering kali menjadi pihak yang merencanakan kencan atau aktivitas baru. Leo akan senang jika sesekali pasangannya mengambil inisiatif, mengajak mereka ke tempat makan baru, lokasi wisata baru, atau destinasi yang menarik untuk dijelajahi bersama. 

Aquarius biasanya tidak puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Mereka menginginkan lebih banyak pengalaman, kegembiraan, dan kepuasan di dalam hidup. Mereka senang mengubah kebiasaan dan mencoba hal-hal baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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