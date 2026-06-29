Hoki Sudah Mendarah Daging, 6 Shio Ini Selalu Penuh Keberuntungan

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (pch.vector/magnific)
JawaPos.com – Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, sejumlah shio diperkirakan akan berada dalam fase yang dipenuhi keberuntungan, termasuk dalam hal rezeki dan berbagai peluang positif sepanjang tahun 2026.
Pemilik shio tersebut diyakini memiliki potensi untuk memperoleh kesempatan baik di berbagai bidang kehidupan. Keberuntungan yang menyertai mereka disebut dapat memberikan dukungan dalam perjalanan menuju kondisi finansial maupun pencapaian yang lebih baik.
Dalam astrologi Tionghoa, shio-shio ini juga kerap dikaitkan dengan prospek yang menjanjikan karena dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan kesempatan yang datang dan meraih kesuksesan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Senin (29/6), terdapat enam shio yang diramalkan akan dipenuhi keberuntungan dan hoki menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Tikus
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, mereka yang terlahir di tahun Tikus menempati posisi teratas sebagai sosok yang paling dimanjakan oleh nasib baik.
Karakteristik kecerdasan yang tajam menjadi modal utama bagi pemilik shio ini untuk meraih berbagai peluang emas dalam hidup.
Sifat ulet dan penuh inisiatif membuat mereka tidak pernah kehabisan cara untuk menciptakan jalan menuju kesuksesan.
Kemampuan mereka dalam membaca situasi dan mengambil keputusan dengan tepat seringkali membawa berkah yang tidak terduga.
Di bidang karier, mereka memiliki naluri bisnis yang sangat kuat dan mampu mengubah ide menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan.
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