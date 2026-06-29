Ramalan Shio Juli 2026: 4 Shio Diprediksi Paling Hoki, Punya Rezeki Melimpah dan Finansial yang Makin Bersinar

Ilustrasi shio diprediksi paling hoki di Juli 2026 (freepik)

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, banyak orang penasaran apakah keberuntungan akan berpihak kepada mereka.

Dalam ramalan tarot yang dibagikan melalui kanal YouTube CS Geteda, terdapat empat shio yang diprediksi memperoleh hoki besar sepanjang bulan ini, terutama dalam urusan rezeki, karier, bisnis, hingga asmara.

Ramalan ini tentu bersifat hiburan dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha. Lantas, shio apa saja yang diprediksi paling beruntung pada Juli 2026? Berikut ulasannya.

1. Shio Macan

Shio Macan menjadi salah satu shio yang disebut memperoleh limpahan keberuntungan sepanjang Juli 2026. Energi positif diyakini mengiringi setiap langkah sehingga berbagai rencana berjalan lebih lancar.

Dalam aspek pekerjaan, peluang diterima kerja, memperoleh kenaikan gaji, hingga mendapatkan promosi jabatan disebut terbuka lebar.

Bagi yang sedang menjalankan usaha, bisnis diprediksi mengalami perkembangan yang menggembirakan.

Tak hanya soal karier, kehidupan asmara juga dipercaya ikut bersinar. Para lajang berpotensi bertemu pasangan yang sesuai harapan, sedangkan mereka yang telah menikah berpeluang memperoleh kabar membahagiakan, termasuk mengenai kehadiran buah hati.

Keberuntungan finansial juga disebut meningkat. Ada peluang memperoleh rezeki tak terduga yang membuat kondisi ekonomi semakin baik.

2. Shio Ular

Ramalan tarot juga menempatkan Shio Ular sebagai salah satu shio paling beruntung pada Juli 2026.

Mereka diprediksi memperoleh banyak kemudahan dalam berbagai urusan. Hubungan asmara berjalan harmonis dan bagi yang berencana melangkah ke jenjang lebih serius, kesempatan mendapatkan restu keluarga disebut semakin besar.