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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 29 Juni 2026 | 18.49 WIB

Hidupnya Berubah Drastis, 6 Shio Ini Bakal Ditendang Rezeki Dewa

Ilustrasi shio yang akan kebanjiran rezeki besar. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan kebanjiran rezeki besar. (Magnific)

JawaPos.com – Menurut astrologi Tionghoa, pertengahan tahun ini menjadi momen yang diperkirakan membawa keberuntungan besar bagi sejumlah shio. Mereka dipercaya akan memperoleh limpahan rezeki yang datang secara tak terduga, sehingga berbagai aspek kehidupan berpotensi mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Ramalan tersebut menyebutkan bahwa keberuntungan finansial yang mengalir deras dapat meningkatkan taraf hidup para pemilik shio tertentu secara signifikan. Dengan datangnya berkah yang dikaitkan dengan Dewa Kekayaan, mereka diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemakmuran, kesuksesan, dan kondisi ekonomi yang semakin mapan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom pada Senin (29/6), terdapat enam shio yang diramalkan akan memperoleh keberuntungan luar biasa hingga mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Shio Naga yang lahir pada tahun 1964 (unsur kayu), 1976 (unsur api), 1988 (unsur tanah), dan 2000 (unsur logam) memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa.

Mereka dikenal sebagai sosok yang tidak takut menghadapi tantangan dan selalu siap mengambil keputusan berisiko demi kemajuan tim.

Dalam lingkungan kerja, Naga mampu menunjukkan pendekatan yang inovatif dan berani dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks.

Kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan menginspirasi rekan kerja menjadi kekuatan utama yang membedakan mereka dari yang lain.

Karisma alami yang dimiliki Naga membuat mereka mudah dipercaya oleh atasan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Dedikasi tinggi terhadap pencapaian target dan visi perusahaan membuat mereka menjadi kandidat ideal untuk posisi strategis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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