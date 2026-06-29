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Ryandi Zahdomo
Senin, 29 Juni 2026 | 20.23 WIB

Berkah Fenomena Langit Capricorn: 5 Zodiak Ini Diprediksi Alami Titik Balik Emosional Besar Hari ini

Berkah Fenomena Langit Capricorn: 5 Zodiak Ini Diprediksi Alami Titik Balik Emosional Besar Hari ini. (FREEPIK) - Image

Berkah Fenomena Langit Capricorn: 5 Zodiak Ini Diprediksi Alami Titik Balik Emosional Besar Hari ini. (FREEPIK)

JawaPos.com - Langit malam ini, Senin, 29 Juni 2026, memancarkan energi magis yang kuat seiring hadirnya fenomena Bulan Purnama di rasi Capricorn. Dalam dunia astrologi, fase Bulan Purnama kerap memicu berbagai peristiwa tidak terduga, yang secara mengejutkan justru bertransformasi menjadi berkah paling signifikan dalam hidup Anda.

Energi Capricorn kali ini secara spesifik mengarahkan sorotan pada ego, status sosial, serta posisi otoritas yang Anda genggam selama ini. Momen spiritual ini mendorong beberapa zodiak untuk berani merelakan tanggung jawab atau gelar yang tidak lagi sejalan dengan hati nurani mereka, demi membuka lembaran baru yang lebih damai.

Melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat terbukti memberikan kelegaan emosional yang luar biasa bagi para pemilik tanda bintang tertentu. Dirangkum dari pergerakan kosmis terbaru, berikut adalah lima zodiak yang diprediksi mencatat horoskop terbaik dan mengalami transformasi hidup hari ini.

1. Taurus: Runtuhnya Tembok Keras Kepala

Bagi Anda para pemilik zodiak Taurus, hari ini menjadi momentum penting untuk melepaskan cara berpikir lama yang selama ini diam-diam menghambat kemajuan diri. Selama Bulan Purnama di Capricorn berlangsung, sebuah gejolak di dalam batin akan memaksa Anda mempertimbangkan kembali sisi keras kepala yang menjadi ciri khas Anda.

Taurus akhirnya menyadari bahwa terus-menerus bertahan pada pendirian yang keliru adalah tindakan yang merugikan. Keputusan untuk melunak ini mungkin terasa kecil, namun dampak transformatifnya terhadap masa depan Anda akan langsung terasa seketika.

Interaksi orang-orang di sekitar Anda pun akan mulai berubah menjadi lebih positif. Meskipun masa depan belum terlihat sepenuhnya, Anda tahu pasti bahwa arah hidup Anda kini berjalan ke arah yang jauh lebih baik dan tidak bisa kembali ke masa lalu.

2. Gemini: Menyeimbangkan Sikap Mandiri dan Saling Menerima

Hari Senin ini membawa tamparan realitas bagi Gemini mengenai pentingnya hubungan timbal balik yang sehat dengan orang lain. Anda yang biasanya selalu berusaha tampil mandiri demi rasa aman semu, kini mulai menyadari celah dari pola pikir tersebut.

Selama ini, keengganan Anda untuk meminta bantuan membuat Anda tidak pernah tahu siapa orang yang benar-benar tulus berada di sisi Anda saat badai datang. Di sisi lain, kesibukan mengurus ego sendiri kerap membuat Anda abai dan tidak tersedia saat orang lain membutuhkan pertolongan.

Hari ini adalah lembaran baru bagi Gemini untuk membuang penyesalan masa lalu. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk mulai membuka diri, serta belajar memberi dan menerima bantuan secara seimbang tanpa rasa canggung.

Editor: Estu Suryowati
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