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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 29 Juni 2026 | 19.38 WIB

Ramalan Zodiak Libra 29 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang menuntut Libra untuk lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi.

Pikiran yang terlalu penuh dan banyaknya hal yang harus dipertimbangkan dapat membuat Anda merasa bingung dalam mengambil keputusan.

Meski sejumlah hambatan mungkin muncul, Anda tetap memiliki kesempatan untuk melewati hari dengan baik apabila mampu mengendalikan emosi dan menyusun prioritas secara lebih matang.

Kesabaran dan ketekunan akan menjadi kunci agar Libra tidak kehilangan arah di tengah tekanan yang ada.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (29/6), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini menuntut Anda untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan dapat membuat pikiran menjadi tidak fokus dan memicu kebingungan. Beberapa rintangan mungkin muncul dan menghambat target yang ingin dicapai.

Cinta Libra

Kehidupan asmara cenderung kurang harmonis jika emosi tidak dikendalikan dengan baik.

Perasaan sensitif dapat memicu kesalahpahaman dengan pasangan, terutama jika komunikasi dilakukan dalam kondisi yang kurang nyaman.

Bagi Libra yang telah memiliki pasangan, sebaiknya hindari perdebatan yang tidak perlu dan berikan ruang bagi satu sama lain.

Editor: Bayu Putra
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