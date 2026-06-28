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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 29 Juni 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Senin 29 Juni 2026: Disiplin Membawa Hasil, Saatnya Fokus pada Tujuan Jangka Panjang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Mengawali pekan baru, Capricorn diperkirakan akan dihadapkan pada berbagai tanggung jawab yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kemampuan mengatur prioritas. 

Sebagai zodiak yang dikenal disiplin dan pekerja keras, Anda memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Hari ini menjadi momentum yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sekaligus menyusun strategi baru demi mencapai target jangka panjang.

Meski aktivitas terasa lebih padat dibanding biasanya, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semua berjalan sulit. 

Beberapa tantangan justru hadir untuk menguji kesiapan Anda sebelum memasuki peluang yang lebih besar. 

Sikap tenang, fokus, dan tidak mudah terpengaruh tekanan akan membantu Capricorn mengambil keputusan yang lebih bijaksana. 

Tema umum astrologi pada akhir Juni 2026 juga banyak menyoroti pentingnya kesabaran, pengelolaan rutinitas, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Senin, 29 Juni 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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