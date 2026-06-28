Ramalan Zodiak Capricorn Besok, Senin 29 Juni 2026: Disiplin Membawa Hasil, Saatnya Fokus pada Tujuan Jangka Panjang

JawaPos.Com - Mengawali pekan baru, Capricorn diperkirakan akan dihadapkan pada berbagai tanggung jawab yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kemampuan mengatur prioritas.

Sebagai zodiak yang dikenal disiplin dan pekerja keras, Anda memiliki modal kuat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Hari ini menjadi momentum yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sekaligus menyusun strategi baru demi mencapai target jangka panjang.

Meski aktivitas terasa lebih padat dibanding biasanya, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa semua berjalan sulit.

Beberapa tantangan justru hadir untuk menguji kesiapan Anda sebelum memasuki peluang yang lebih besar.

Sikap tenang, fokus, dan tidak mudah terpengaruh tekanan akan membantu Capricorn mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

Tema umum astrologi pada akhir Juni 2026 juga banyak menyoroti pentingnya kesabaran, pengelolaan rutinitas, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan.