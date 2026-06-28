Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak aquarius akan mendapatkan manfaat paling besar dari energi kosmik yang menguntungkan dari transit ini.
Hari ini, aquarius adalah pembawa keberuntungan bagi semua orang di keluarga, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk membantu orang lain. Aquarius mungkin akan menerima banyak pujian atas semua upaya yang murah hati ini.
Zodiak pisces mungkin ragu akan bakat yang dimiliki diri sendiri. Pisces mungkin tidak yakin kemana ingin melangkah dalam hidup atau tidak dapat membuat keputusan penting.
Pisces mungkin perlu mendekati seseorang yang lebih tua yang dapat membimbing. Hari ini, pisces dapat mengandalkan mereka untuk membantu menyelesaikan masalah.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 28 Juni 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius tidak ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Terkait karir, aquarius berpotensi untuk menghasilkan banyak uang jika bekerja sama dengan pasangan.
Sementara itu, perbaiki kebiasaan makan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan kebugaran dan merasa jauh lebih baik. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapatkan keuntungan jika berinvestasi di industri pasar saham saat ini.
Cinta Aquarius
Ini akan menjadi hari yang sangat menguras emosi, karena aquarius tidak akan ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan terdalam kepada pasangan. Pasangan akan merasa benar-benar selaras dan hubungan aquarius akan mengalami keharmonisan yang luar biasa.
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