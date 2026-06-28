Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Matahari dan planet yang menguasai zodiak leo, memungkinkan leo untuk percaya diri, ekstrovert, dan energik. Jika merupakan seorang seniman, leo adalah sosok yang menikmati sorotan, berani, teatrikal, dan pemimpin sejati.

Pada sisi lain, leo memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kebersamaan dengan teman dan keluarga menciptakan suasana sukacita dan tawa. Cobalah untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kesenangan. Baik di tempat kerja maupun di rumah, nikmati hasil dari usahamu.

Hari ini, zodiak virgo mungkin merasa terdorong untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, mengesampingkan pekerjaan dan kecemasan. Ini adalah saat dimana orang-orang terdekat virgo bersikap hangat dan ramah.

Cobalah menghargai momen-momen ini karena tidak akan berlangsung selamanya. Ini akan membantu memperkuat hubungan virgo dan mencapai ketenangan batin. Virgo juga mungkin merasa terdorong untuk melakukan liburan singkat dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 28 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersandar pada pasangan, dan dia siap dan bersedia mendukung usaha yang leo pilih. Terkait karir, leo mengalami perkembangan di bidang karir dimana akan mendapatkan beberapa panggilan wawancara.

Sementara itu, perhatikan makananmu agar masalah pencernaan yang dialami tidak semakin parah Terkait keuangan, ikuti intuisi dan gunakanlah ide-idemu yang inovatif untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Cinta Leo