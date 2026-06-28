Ramalan Zodiak Virgo 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo mungkin merasa terdorong untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, mengesampingkan pekerjaan dan kecemasan. Ini adalah saat dimana orang-orang terdekat virgo bersikap hangat dan ramah.

Cobalah menghargai momen-momen ini karena tidak akan berlangsung selamanya. Ini akan membantu memperkuat hubungan virgo dan mencapai ketenangan batin. Virgo juga mungkin merasa terdorong untuk melakukan liburan singkat dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 28 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Pastikan zodiak virgo mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang dikagumi. Mengenai karir, pastikan arah yang akan dituju selanjutnya lebih baik daripada pekerjaan yang ditinggalkan saat ini.

Sementara itu, rasa tidak nyaman di perut dapat disembuhkan dengan mengurangi camilan tidak sehat serta mengonsumsi makanan yang seimbang. Terkait keuangan, gunakan keterampilan berkomunikasimu untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang bergengsi.

Cinta Virgo

Hari ini, keluarlah dari zona nyaman dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya kepada seseorang yang dikagumi. Jangan takut, karena perasaan yang virgo ungkapkan hari ini kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang positif. Dia akan bersemangat dan bersedia membalas perasaanmu.

Karir Virgo