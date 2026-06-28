Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 28 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Pikiran zodiak aries sedang dipenuhi tentang kehidupan, jiwa, dan spiritualitas akhir-akhir ini. Kecenderungan spiritual aries mungkin berkaitan dengan kehilangan yang baru-baru ini dialami atau ada hubungannya dengan peristiwa penting dalam hidup aries.

Kecenderungan spiritual ini akan bermanfaat bagi aries. Hal ini akan membantu aries mendapatkan wawasan tentang hal-hal yang penting dan hal-hal yang dangkal.

Zodiak taurus merasa sangat romantis hari ini. Taurus akan merasa sangat bahagia sepanjang hari, jadi sepertinya ini hari yang sempurna untuk mengajak pasangan berjalan-jalan dan membicarakan masa depan.

Positivitas ini juga akan tercermin dalam pekerjaan, dan rekan kerja akan senang memiliki taurus sebagai rekan mereka.

Meskipun pagi hari mungkin tidak begitu baik, taurus mungkin akan melihat bahwa hal-hal mulai terjadi seperti yang diinginkan seiring berjalannya hari, sehingga membuat taurus merasa gembira dan puas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 28 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memanfaatkan waktu yang baik ini untuk memberi dan menerima cinta dari pasangan. Terkait karir, ambil beberapa langkah yang diperlukan untuk mengembangkan jalur karir baru mulai hari ini.

Sementara itu, makanlah dengan baik dan lakukan olahraga ringan untuk meringankan gejala sakit perut. Terkait keuangan, tantangan di tempat kerja akan merangsang serta mendorong aries untuk mengajukan proposal yang akan membawa pengakuan.