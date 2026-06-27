Energi Ledakan Mars Tiba, 5 Zodiak Ini Alami Titik Balik Hebat pada Sabtu 27 Juni

JawaPos.com - Fenomena astrologi penting dengan planet Mars prediksi akan berikan keberuntungan dan transformasi besar secara emosional. Pada Sabtu, 27 Juni 2026, 5 zodiak terpilih rasakan dampak luar biasa dari posisi Mars yang capai titik kritis di Taurus sebelum hari berganti.

Fase ini tandai hari terakhir Mars di zodiak elemen bumi tetap (fixed earth). Posisi ini sering menahan dan memperlambat energi Anda bergerak. Di bawah pengaruh Taurus, ambisi dan tindakan emosional berjalan lambat dan penuh rintangan. Mars sejatinya planet api penguasa Aries yang suka awal baru serbagesit.

Dikutip dari Your Tango, ketidaknyamanan energi tertahan jadi berkah tersembunyi. Begitu planet agresif ini siap masuk Gemini esok hari, motivasi terpendam meledak jadi keyakinan penuh bertindak nyata.

Taurus: Mengaktifkan Derajat Takdir Menuju Hidup yang Lebih Baik

Keinginan kuat merombak kualitas hidup capai puncak pada Sabtu ini. Mars berada di tepi luar rasi bintang Anda tepat saat fenomena "derajat takdir" aktif tanggal 27 Juni. Fenomena ini paksa Anda lihat situasi hidup dengan jernih dan apa adanya.

Anda mulai sadar hal-hal tidak bisa lagi dibendung atau ditunda karena memang sudah digariskan terjadi. Berbagai tanda dan sinyal alam semesta bermunculan untuk membantu Anda temukan jalan keluar terang.