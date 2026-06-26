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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 26 Juni 2026 | 17.18 WIB

Ramalan Zodiak Libra 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Libra diprediksi untuk lebih mendekatkan diri pada hal-hal yang bersifat spiritual.

Ketenangan batin yang diperoleh dari doa, meditasi, atau aktivitas religius dapat membantu Anda menghadapi berbagai tantangan sepanjang hari.

Meski beberapa urusan berjalan kurang lancar, sikap tenang dan kemampuan mengendalikan emosi akan menjadi kunci.

Dengan menjaga keseimbangan antara pikiran dan perasaan, Libra dapat melewati hari ini dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (26/6), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mengajak Anda untuk lebih fokus pada kedamaian batin dan penguatan spiritual.

Aktivitas seperti berdoa, mendengarkan mantra, atau melakukan meditasi dapat memberikan energi positif dan membantu mengurangi tekanan yang dirasakan.

Meski ada beberapa hambatan dalam aktivitas sehari-hari, Anda tetap mampu melewatinya jika bersikap tenang.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi mengalami sedikit ketegangan. Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dapat muncul akibat komunikasi yang kurang tepat.

Karena itu, cobalah lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata saat berbicara dengan pasangan.

Editor: Bayu Putra
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