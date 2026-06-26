Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo akan mudah tersinggung dan jengkel hari ini. Orang-orang yang leo kenal dan percayai mungkin akan mengecewakan dengan membuat janji yang tidak mereka tepat.
Pertama, belajarlah untuk mengurangi stres, tetap tenang, dan berhenti mengharapkan terlalu banyak dari orang lain. Ini semua adalah hal-hal yang perlu leo capai.
Virgo yang terhormat, dengan transit Bulan di Libra, Hari ini, zodiak virgo akan merasa positif mengenai beberapa aspek dalam kehidupan pribadi. Optimisme ini mungkin akan meluas ke kehidupan profesional, yang akan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan karir virgo.
Energi positif di sekitar akan sangat menular, baik di tempat kerja maupun di dalam lingkaran keluarga dan teman. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dengan melakukan pekerjaan yang baik dan membuat orang-orang di sekitarmu bahagia.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 26 Juni 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu memanfaatkan hari ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Terkait karir, pekerjaan baru yang leo ambil kemungkinan besar akan membawa kesuksesan.
Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat dari pola makan jika leo merasakan kondisi kulit yang semakin berminyak. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.
Cinta Leo
Hari ini, leo dan pasangan merasa ingin saling mengenal lebih dalam. Leo merasa seperti sedang melakukan introspeksi diri dan ingin berbagi penemuan tersebut dengan orang yang dicintai.
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