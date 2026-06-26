Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini tampaknya merupakan hari yang indah untuk bersantai dan menghabiskan waktu berkualitas sendirian, zodiak libra. Libra memiliki kecenderungan alami untuk menarik diri selama periode ini. Oleh karena itu, libra harus menjadwalkan waktu untuk menyendiri.

Libra harus memikirkan hal-hal yang telah dilakukan di masa lalu dan membuat rencana untuk masa depan agar dapat memiliki hari esok yang lebih baik. Manfaatkan waktu ini selagi masih bisa, karena libra tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi untuk waktu yang sangat lama.

Zodiak scorpio mungkin merasa ingin keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko. Scorpio mungkin ingin melangkah maju dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Scorpio mungkin juga ingin berpetualang, seperti melakukan terjun payung atau paralayang. Apa pun pilihanmu, hal itu akan membawa pengalaman yang akan mengubah hidup. Scorpio akan mendapatkan keuntungan dengan keluar dari zona nyaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 26 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan sama-sama menginginkan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Terkait karir, libra menemukan banyak pilihan pekerjaan yang tersedia, terutama jika memiliki latar belakang di bidang akuntansi.

Sementara itu, tanamkan pikiran positif dan kendalikan emosi negatif untuk menghindari ketegangan mental. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu libra mengelola uang dengan lebih baik.

Cinta Libra