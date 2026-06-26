Ramalan Zodiak Virgo 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Masalah keluarga memainkan peran penting hari ini, zodiak virgo. Bicaralah dari hati dan beri tahu kerabat terdekat betapa berartinya mereka bagi virgo. Secara umum, virgo mungkin merasa sedikit menahan energi.
Jangan merasa harus membuat kemajuan besar saat ini. Hal ini lebih merupakan waktu untuk menikmati apa yang telah virgo perjuangkan. Bersantailah dan raihlah hasil dari semua kerja kerasmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 26 Juni 2026.
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Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo sedang ingin tenggelam dalam lamunan tentang pasangan hari ini. Mengenai karir, bersiaplah karena virgo akan menerima panggilan dari banyak calon pemberi kerja hari ini.
Sementara itu, jaga kebersihan kulit dengan mencucinya secara teratur dan minumlah banyak air putih. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran dan masukan dari pasangan mengenai masalah keuangan yang sedang dialami.
Cinta Virgo
Hari ini, virgo akan tenggelam dalam lamunan tentang pasangan. Virgo membiarkan pikiran melayang dan memimpikan orang yang paling dicintai.
Virgo akan merasakan cinta yang sangat kuat dan tidak ingin momen ini berakhir. Tidak apa-apa membiarkan diri sendiri terbawa suasana, tetapi pastikan virgo tetap berpijak kuat di bumi.
Karir Virgo
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