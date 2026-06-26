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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 26 Juni 2026 | 11.06 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Romansa akan menghampiri selama zodiak cancer tetap tenang menghadapi situasi saat ini. Selesaikan tugas-tugas harian yang sepele terlebih dahulu, lalu biarkan hatimu melayang. Cancer memiliki hubungan yang kuat dengan emosi. 

Percayai insting dan jangan ragu untuk membiarkan hati mengambil kendali. Bersikaplah realistis tentang hubunganmu dengan orang lain, tetapi dorong batasan setelah batasan tersebut ditetapkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 26 Juni 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Pertengkaran zodiak cancer dengan pasangan mulai terselesaikan dan keharmonisan perlahan kembali ke dalam hubungan. Terkait karir, cancer akan memiliki banyak pilihan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Sementara itu, hindari paparan sinar matahari untuk mencegah kerusakan kulit dan menjaganya tetap sehat. Terkait keuangan, para pebisnis disarankan untuk menghindari kemitraan karena akan merugikan dan menghancurkan bisnis cancer.

Cinta Cancer

Pertengkaran mengenai perbedaan dengan pasangan, mulai terselesaikan dan keharmonisan perlahan kembali ke dalam hubungan cancer. Berusahalah keras dalam proses ini, karena hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tetap fokus pada tujuan hubungan jangka panjang dan tetaplah positif.

Karir Cancer

Saat ini, banyak pilihan pekerjaan baru dan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Beberapa diantaranya mungkin tampak sangat berbeda dari bidang pekerjaan cancer saat ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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