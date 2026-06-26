Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mendapati diri berada dalam situasi yang menantang dan membuat bingung. Sagitarius mungkin perlu menggunakan kemampuan sosial dan diplomasi untuk menghadapi berbagai skenario.
Sesuai dengan horoskop harian, semua orang sedang tegang saat ini, jadi hindari terjebak dalam kekacauan. Biarkan masa-masa sulit ini berlalu dan semuanya akan kembali normal.
Zodiak capricorn memiliki keberanian dan tekad untuk menghadapi kesulitan secara langsung. Jika perlu menghubungi teman hari ini, capricorn akan menerima bantuan yang dibutuhkan. Berhentilah menjadi seorang introvert dan mintalah bantuan.
Capricorn dapat mengandalkan mereka, karena hubungan terdekat dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Dukungan yang diberikan satu sama lain akan memperkuat persahabatan capricorn.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 26 Juni 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius perlu menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubah sagitarius. Terkait karir, luangkan waktu untuk memilih pekerjaan yang tepat serta tidak melewatkan kesempatan yang ada.
Sementara itu, sagitarius perlu memperhatikan pengaruh makanan terhadap kulit dengan mengurangi makanan berminyak dan tidak sehat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk merencanakan masa depan keuangan dengan bantuan profesional jika dibutuhkan.
Cinta Sagitarius
Hari ini, sagitarius mencari seseorang yang benar-benar dapat memahami, menangani sifat emosional, dan tidak akan marah karena sagitarius bersemangat. Cobalah untuk menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubah sagitarius.
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