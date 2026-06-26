Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 26 Juni 2026 | 11.00 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mendapati diri berada dalam situasi yang menantang dan membuat bingung. Sagitarius mungkin perlu menggunakan kemampuan sosial dan diplomasi untuk menghadapi berbagai skenario. 

Sesuai dengan horoskop harian, semua orang sedang tegang saat ini, jadi hindari terjebak dalam kekacauan. Biarkan masa-masa sulit ini berlalu dan semuanya akan kembali normal.

Zodiak capricorn memiliki keberanian dan tekad untuk menghadapi kesulitan secara langsung. Jika perlu menghubungi teman hari ini, capricorn akan menerima bantuan yang dibutuhkan. Berhentilah menjadi seorang introvert dan mintalah bantuan. 

Capricorn dapat mengandalkan mereka, karena hubungan terdekat dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Dukungan yang diberikan satu sama lain akan memperkuat persahabatan capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 26 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubah sagitarius. Terkait karir, luangkan waktu untuk memilih pekerjaan yang tepat serta tidak melewatkan kesempatan yang ada.

Sementara itu, sagitarius perlu memperhatikan pengaruh makanan terhadap kulit dengan mengurangi makanan berminyak dan tidak sehat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk merencanakan masa depan keuangan dengan bantuan profesional jika dibutuhkan.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius mencari seseorang yang benar-benar dapat memahami, menangani sifat emosional, dan tidak akan marah karena sagitarius bersemangat. Cobalah untuk menemukan seseorang yang menerima apa adanya dan tidak berusaha mengubah sagitarius. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 26 Juni 2026 | 10.58 WIB

3 Zodiak yang Hidupnya Bertemu dengan Hoki di Pertengahan Tahun 2026, Rezeki Bikin Orang Jadi Kaya Mendadak - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Hidupnya Bertemu dengan Hoki di Pertengahan Tahun 2026, Rezeki Bikin Orang Jadi Kaya Mendadak

Jumat, 26 Juni 2026 | 08.21 WIB

Bulan Juni 2026 Berlimpah Kejutan, 3 Zodiak ini Sambut Pertengahan Tahun dengan Promosi Jabatan dan Bisnis yang Makin Cuan - Image
Zodiak

Bulan Juni 2026 Berlimpah Kejutan, 3 Zodiak ini Sambut Pertengahan Tahun dengan Promosi Jabatan dan Bisnis yang Makin Cuan

Jumat, 26 Juni 2026 | 08.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore