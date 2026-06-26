Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang bahagia dan penuh sukacita bagi zodiak aries. Pasangan akan membuat aries gembira.

Selain itu, dia mungkin adalah orang yang akan menghabiskan seluruh hidup bersama aries, yang bisa menjadi prospek yang menarik. Pada penghujung hari, aries perlu menghabiskan waktu yang tenang dan santai bersama keluarga.

Zodiak taurus harus berhati-hati dalam hal kesehatan. Ini mungkin akibat stres kronis di tempat kerja dan di rumah. Jangan khawatir karena keadaan akan membaik seiring berjalannya hari.

Cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir dan lepaskan semua kecemasanmu. Secara pribadi, cukup pulang ke rumah dan berkumpullah bersama keluarga untuk menyelesaikan perselisihan dengan melakukan diskusi terbuka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 26 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini tepat bagi zodiak aries dan pasangan untuk memanjakan diri dengan kasih sayang satu sama lain. Terkait karir, jangan ragu untuk mengambil tawaran pekerjaan baru karena akan memberikan dampak luar biasa bagi karir aries.

Sementara itu, hindari paparan sinar matahari dan minumlah banyak air putih untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit. Terkait keuangan, kerja keras dan inisiatif aries akan menghasilkan pendapatan tambahan yang selama ini diinginkan.

Cinta Aries