Ramalan Zodiak Leo 26 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Emosi zodiak leo mungkin sedikit tertahan hari ini. Tidak apa-apa untuk beristirahat dari aktivitas dan bersantai saja. Ini adalah waktu yang tepat untuk duduk santai dan menerima.
Jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Biarkan energi hari ini membawa leo kemana pun ia mau. Semakin dekat dengan intuisi, semakin dekat leo dengan pasangan atau anggota keluarga.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 26 Juni 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu memanfaatkan hari ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Terkait karir, pekerjaan baru yang leo ambil kemungkinan besar akan membawa kesuksesan.
Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat dari pola makan jika leo merasakan kondisi kulit yang semakin berminyak. Terkait keuangan, hindari menjalin kemitraan saat ini, karena periode ini tidak akan memberikan hasil yang menjanjikan.
Cinta Leo
Hari ini, leo dan pasangan merasa ingin saling mengenal lebih dalam. Leo merasa seperti sedang melakukan introspeksi diri dan ingin berbagi penemuan tersebut dengan orang yang dicintai.
Manfaatkan waktu ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Hal itu akan membuat kalian berdua lebih dekat pada akhirnya. Komunikasi ini akan membawa rasa harmoni ke dalam hubungan asmara leo.
Karir Leo
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