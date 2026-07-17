Pria yang Dewasa Secara Mental dan Emosional, Biasanya Langsung Mendapat 7 Perhatian Ini dari Perempuan

Ilustrasi pria yang menarik di mata perempuan. (freepik)

JawaPos.com - Daya tarik seorang pria tidak selalu ditentukan oleh penampilan fisik atau status sosial.

Dalam psikologi hubungan, kualitas mental dan emosional justru menjadi faktor yang semakin dihargai, terutama ketika seseorang mencari pasangan untuk hubungan jangka panjang.

Pria yang mampu menunjukkan kedewasaan emosional, empati, dan rasa percaya diri yang sehat sering kali lebih mudah membangun koneksi yang bermakna dengan perempuan.

Banyak penelitian tentang hubungan interpersonal menunjukkan bahwa perempuan cenderung menghargai karakter yang mencerminkan rasa aman, stabilitas emosional, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Karakter-karakter tersebut tidak hanya membuat interaksi terasa nyaman, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang saling mendukung.

Namun, penting dipahami bahwa setiap orang memiliki preferensi dan pengalaman hidup yang berbeda.

Tidak semua perempuan akan menunjukkan respons yang sama terhadap karakter tertentu.

Karena itu, daftar berikut sebaiknya dipahami sebagai kecenderungan umum dalam psikologi hubungan, bukan sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tujuh bentuk perhatian yang sering diberikan perempuan kepada pria yang dinilai menarik secara mental dan emosional.

1. Mereka Lebih Nyaman Membuka Percakapan yang Mendalam

Pria yang matang secara emosional biasanya mampu menjadi pendengar yang baik dan tidak terburu-buru menghakimi.

Sikap tersebut membuat banyak perempuan merasa lebih nyaman berbagi cerita, menyampaikan pendapat, bahkan membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi.

Rasa aman dalam berkomunikasi menjadi salah satu daya tarik yang sulit tergantikan.