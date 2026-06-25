Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 26 Juni 2026 | 02.05 WIB

Ramalan Asmara Shio Anjing di Akhir Bulan Juni 2026, Siap Berkenalan dengan Orang Baru!

Asmara Berkembang Pesat di Akhir Bulan Juni untuk Shio Anjing. (Magnific) - Image

Asmara Berkembang Pesat di Akhir Bulan Juni untuk Shio Anjing. (Magnific)

JawaPos.com – Shio Anjing dikenal dengan Shio yang memiliki simbol kesetiaan dan kejujuran. Mereka cenderung menjadi pribadi yang  dipercaya dan selalu siap membantu orang-orang yang mereka sayangi.

Di akhir bulan Juni 2026, diprediksi banyak pemilik Shio akan membawa banyak energi dinamis. Setelah beberapa bulan terakhir mereka dipenuhi dengan banyaknya pertimbangan dan evaluasi, kini saatnya mereka mulai berani untuk menunjukkan adanya peluang pertumbuhan, tetapi hanya terbuka bagi mereka yang rela untuk meninggalkan keraguan.

Dilansir dari akun YouTube DNW CHANNEL 1 pada Kamis (25/6), pemilik Shio Anjing ini diprediksi cenderung hangat di akhir bulan Juni 2026 dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya.

Setelah mereka disibukkan oleh urusan pekerjaan dan keuangan, mereka mulai menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang berarti dalam hidup mereka.

Bagi mereka yang masih single, akhir bulan Juni ini diprediksi akan membuka peluang untuk berkenalan baru melalui lingkungan kerja, teman, atau aktivitas sosial.

Diketahui bahwa ada seseorang yang mungkin akan mulai menunjukkan perhatian kepada pemilik Shio Anjing.

Feng Shui menyarankan mereka yang memiliki Shio Anjing untuk tidak membandingkan orang baru dengan pengalaman masa lalu mereka. Jika mereka tidak membandingkan orang baru, maka hati akan terbuka lebar dan kesempatan baik akan datang.

Akhir bulan Juni 2026, Shio Anjing akan membawa energi cinta yang lembut dan mendalam. Bulan ini bukan hanya tentang asmara yang penuh drama, melainkan tentang memahami perasaan serta menemukan kenyamanan dalam hubungan yang tulus.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
5 Zodiak Paling Sejahtera pada Juni 2026: Sinyal Rezeki Besar, Peluang Baru, dan Kelimpahan Tak Terduga - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Sejahtera pada Juni 2026: Sinyal Rezeki Besar, Peluang Baru, dan Kelimpahan Tak Terduga

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.03 WIB

4 Shio Ini Tiba-Tiba Naik Kelas Finansial pada Juni 2026, Rezeki Besar Datang Saat Banyak Orang Lengah - Image
Zodiak

4 Shio Ini Tiba-Tiba Naik Kelas Finansial pada Juni 2026, Rezeki Besar Datang Saat Banyak Orang Lengah

Jumat, 26 Juni 2026 | 01.59 WIB

4 Zodiak yang Sedang Didekatkan dengan Mimpi Terbesarnya, Penghujung Juni 2026 Membawa Kabar Menggembirakan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sedang Didekatkan dengan Mimpi Terbesarnya, Penghujung Juni 2026 Membawa Kabar Menggembirakan

Jumat, 26 Juni 2026 | 01.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore