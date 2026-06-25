Ramalan Asmara Shio Anjing di Akhir Bulan Juni 2026, Siap Berkenalan dengan Orang Baru!

JawaPos.com – Shio Anjing dikenal dengan Shio yang memiliki simbol kesetiaan dan kejujuran. Mereka cenderung menjadi pribadi yang dipercaya dan selalu siap membantu orang-orang yang mereka sayangi.

Di akhir bulan Juni 2026, diprediksi banyak pemilik Shio akan membawa banyak energi dinamis. Setelah beberapa bulan terakhir mereka dipenuhi dengan banyaknya pertimbangan dan evaluasi, kini saatnya mereka mulai berani untuk menunjukkan adanya peluang pertumbuhan, tetapi hanya terbuka bagi mereka yang rela untuk meninggalkan keraguan.

Dilansir dari akun YouTube DNW CHANNEL 1 pada Kamis (25/6), pemilik Shio Anjing ini diprediksi cenderung hangat di akhir bulan Juni 2026 dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya.

Setelah mereka disibukkan oleh urusan pekerjaan dan keuangan, mereka mulai menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang berarti dalam hidup mereka.

Bagi mereka yang masih single, akhir bulan Juni ini diprediksi akan membuka peluang untuk berkenalan baru melalui lingkungan kerja, teman, atau aktivitas sosial.

Diketahui bahwa ada seseorang yang mungkin akan mulai menunjukkan perhatian kepada pemilik Shio Anjing.

Feng Shui menyarankan mereka yang memiliki Shio Anjing untuk tidak membandingkan orang baru dengan pengalaman masa lalu mereka. Jika mereka tidak membandingkan orang baru, maka hati akan terbuka lebar dan kesempatan baik akan datang.