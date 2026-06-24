Ramalan Shio Besok Kamis 25 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

JawaPos.com – Pikiran shio Naga yang penuh inisiatif mencapai tingkat baru.

Sementara shio Ular tahu cara menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu luang.

Berikut ini ramalan shio pada hari Kamis 25 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Pikiran Anda yang penuh inisiatif mencapai tingkat baru.