6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Kehidupan yang Dekat dengan Kesuksesan dan Kekayaan

Ilustrasi weton yang sukses dan kaya raya. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama ratusan tahun.
Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa, primbon mencoba menggambarkan watak, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak masyarakat yang masih tertarik mempelajari weton karena dianggap menyimpan berbagai nilai filosofi dan pelajaran hidup.
Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki hubungan yang kuat dengan keberuntungan, kesuksesan, dan kemudahan dalam meraih rezeki.
Bukan semata-mata karena faktor keberuntungan, tetapi juga karena karakter yang diyakini melekat pada pemilik weton tersebut.
Karakter seperti pekerja keras, tekun, disiplin, serta pandai memanfaatkan peluang sering menjadi alasan mengapa weton tertentu dikaitkan dengan kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah enam weton yang dipercaya memiliki garis kehidupan yang dekat dengan kesuksesan dan kekayaan menurut berbagai penafsiran primbon Jawa.
1. Senin Legi
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