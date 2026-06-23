Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 20.10 WIB

6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Kehidupan yang Dekat dengan Kesuksesan dan Kekayaan

Ilustrasi weton yang sukses dan kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sukses dan kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama ratusan tahun. 

Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa, primbon mencoba menggambarkan watak, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang. 

Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak masyarakat yang masih tertarik mempelajari weton karena dianggap menyimpan berbagai nilai filosofi dan pelajaran hidup.

Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki hubungan yang kuat dengan keberuntungan, kesuksesan, dan kemudahan dalam meraih rezeki. 

Bukan semata-mata karena faktor keberuntungan, tetapi juga karena karakter yang diyakini melekat pada pemilik weton tersebut. 

Karakter seperti pekerja keras, tekun, disiplin, serta pandai memanfaatkan peluang sering menjadi alasan mengapa weton tertentu dikaitkan dengan kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah enam weton yang dipercaya memiliki garis kehidupan yang dekat dengan kesuksesan dan kekayaan menurut berbagai penafsiran primbon Jawa.

1. Senin Legi

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
5 Manfaat Tidur dan Bangun Lebih Awal yang Terbukti Bisa Mengubah Hari serta Berpengaruh pada Kesuksesan Anda - Image
Lifestyle

5 Manfaat Tidur dan Bangun Lebih Awal yang Terbukti Bisa Mengubah Hari serta Berpengaruh pada Kesuksesan Anda

Selasa, 23 Juni 2026 | 01.38 WIB

Kerja Keras Tidak Mengkhianati Hasil, 6 Shio Ini Bakal Mencapai Kesuksesan dan Kemewahan - Image
Zodiak

Kerja Keras Tidak Mengkhianati Hasil, 6 Shio Ini Bakal Mencapai Kesuksesan dan Kemewahan

Selasa, 23 Juni 2026 | 01.16 WIB

Kesuksesan Datang Tak Terduga, 4 Zodiak Ini Punya Keberuntungan Terbaik di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Kesuksesan Datang Tak Terduga, 4 Zodiak Ini Punya Keberuntungan Terbaik di Tahun 2026

Senin, 22 Juni 2026 | 18.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore