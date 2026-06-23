Siap-siap Sepanjang Pekan Ini, 3 Shio yang Kekayaan Finansialnya Meningkat Memenuhi Dompetnya

JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi Tiongkok, terdapat tiga shio yang diperkirakan akan mengalami peningkatan keberuntungan finansial pada periode 21 hingga 27 April 2025.

Dalam periode tersebut, heksagram I Ching “Danau di Atas Bumi” (#45) menggambarkan bahwa kesuksesan umumnya tidak dicapai secara individu, melainkan melalui kolaborasi dan dukungan banyak pihak. Karena itu, kemampuan untuk bekerja sama dan mengumpulkan sumber daya yang tepat menjadi kunci penting dalam meraih tujuan.

Mengutip YourTango, berikut tiga shio yang disebut-sebut akan mengalami peningkatan rezeki sepanjang minggu ini. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Kuda

Shio Kuda akan mengalami minggu terbaik dalam hal keuangan. Hasil kerja keras Anda akan datang terus-menerus.

Keberhasilan finansial ini akan bersumber dari pengetahuan mendalam di bidang pilihan.

Jadi, teruslah menambah pengetahuan karena ini akan membuat keberhasilan terus berlanjut.

Kemampuan untuk mengabaikan suara-suara negatif akan menjadi alasan di balik keberhasilan.

Jika pernah merasa terhambat secara finansial di masa lalu, Anda mungkin perlu memeriksa keyakinan batin soal uang.