Siap-siap Sepanjang Pekan Ini, 3 Shio yang Kekayaan Finansialnya Meningkat Memenuhi Dompetnya

Ilustrasi orang yang mencapai kekayaan finansial. (Freepik)
JawaPos.com – Menurut ramalan astrologi Tiongkok, terdapat tiga shio yang diperkirakan akan mengalami peningkatan keberuntungan finansial pada periode 21 hingga 27 April 2025.
Dalam periode tersebut, heksagram I Ching “Danau di Atas Bumi” (#45) menggambarkan bahwa kesuksesan umumnya tidak dicapai secara individu, melainkan melalui kolaborasi dan dukungan banyak pihak. Karena itu, kemampuan untuk bekerja sama dan mengumpulkan sumber daya yang tepat menjadi kunci penting dalam meraih tujuan.
Mengutip YourTango, berikut tiga shio yang disebut-sebut akan mengalami peningkatan rezeki sepanjang minggu ini. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?
1. Kuda
Shio Kuda akan mengalami minggu terbaik dalam hal keuangan. Hasil kerja keras Anda akan datang terus-menerus.
Keberhasilan finansial ini akan bersumber dari pengetahuan mendalam di bidang pilihan.
Jadi, teruslah menambah pengetahuan karena ini akan membuat keberhasilan terus berlanjut.
Kemampuan untuk mengabaikan suara-suara negatif akan menjadi alasan di balik keberhasilan.
Jika pernah merasa terhambat secara finansial di masa lalu, Anda mungkin perlu memeriksa keyakinan batin soal uang.
Warna kekuatan Anda minggu ini adalah merah.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!