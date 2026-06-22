Punya Takdir Mulus, 4 Shio Ini Bisa Bangun Kekayaan Finansial dengan Mudah

JawaPos.com - Membangun kekayaan finansial umumnya membutuhkan kerja keras, perencanaan yang matang, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang ada.

Selain faktor tersebut, dalam astrologi Tiongkok, shio juga dipercaya dapat memengaruhi karakter dan cara seseorang dalam mengelola keuangan.

Beberapa shio disebut memiliki sifat bawaan yang membuat mereka lebih mudah dalam mengembangkan kekayaan dan mencapai stabilitas finansial.

Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang dikenal memiliki kemampuan kuat dalam membangun dan menumbuhkan kekayaan dengan lebih mudah.

1. Monyet

Shio Monyet dikenal ambisius dan pekerja keras.

Mereka tahu persis apa yang diinginkan dan bekerja selangkah demi selangkah untuk mendapatkan keuntungan.

Selain itu, mereka selalu berpikir dengan hati-hati tentang cara membelanjakan uang dan membuat pilihan cerdas untuk masa depan.

2. Kerbau