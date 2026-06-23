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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Euforia dari kesuksesan baru-baru ini, mungkin membuat zodiak taurus ingin membeli barang-barang mewah yang sebelumnya dirasa tidak praktis. Hal ini tidak masalah selama taurus selektif dan tidak tergoda untuk membeli secara impulsif. 

Saat ini juga bukan waktu yang tepat untuk berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Taurus tentu harus menikmati kesuksesan sambil tetap menggunakan akal sehat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 23 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Hari ini baik untuk bersama pasangan, karena dia akan benar-benar tergila-gila pada zodiak taurus. Terkait karir, persiapkan diri dengan baik jika taurus akan menghadiri konferensi atau seminar mengenai karir. 

Sementara itu, jangan khawatir berlebihan mengenai kesehatan dan salurkanlah energimu ke arah yang positif. Terkait keuangan, taurus perlu berhati-hati karena seseorang yang dikenal mungkin mencoba mempermainkan taurus.

Cinta Taurus 

Hari ini, pasangan akan benar-benar tergila-gila pada taurus dan ini adalah hari yang baik untuk bersama. Dia akan menatap taurus dengan penuh kasih sayang sepanjang hari dan taurus menyukai perhatian itu. 

Balaslah kasih sayang ini setelah taurus menikmati momen tersebut. Dia akan senang menerima cinta taurus dan akan menunjukkan kepeduliannya.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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