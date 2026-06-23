Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Hari ini adalah waktu yang tepat bagi zodiak libra untuk merayakan hidup dan bersenang-senang. Beristirahatlah dari semua kerja keras yang dilakukan akhir-akhir ini, dan mencoba menghirup udara segar.
Pergi minum kopi bersama teman-teman atau berjalan-jalan di mal adalah keputusan bijak yang akan sangat bermanfaat bagi libra.
Jika berencana melakukan perjalanan hari ini, sesuatu akan menghalangi rencana zodiak scorpio. Ada kemungkinan, jadwal scorpio terganggu atau scorpio harus memikirkan ulang rencana ini sepenuhnya.
Terimalah saja segala perubahan dan rintangan yang datang hari ini, dan percayalah bahwa semuanya akan membawa kebaikan pada akhirnya. Scorpio tidak perlu khawatir tentang perkembangan yang tidak terduga hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 23 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mengungkapkan isi hati pada hari ini. Terkait karir, identifikasi kekuatan dan minat utama jika libra tengah menentukan detail mengenai bisnis baru.
Sementara itu, kendalikan rasa gugup agar libra merasa lebih baik dan mampu secara keseluruhan. Terkait keuangan, mengatur anggaran serta merencanakan keuangan akan membantu libra mengelola uang dengan lebih baik.
Cinta Libra
Peluang untuk percintaan cukup menjanjikan, karena libra memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mengungkapkan isi hati pada hari ini. Libra tidak akan kecewa. Namun, jangan memaksakan diri terlalu keras jika tidak berharap perasaanmu akan langsung berbalas.
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