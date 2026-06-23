Ramalan Zodiak Virgo 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Seiring berjalannya mimpi dalam karir, zodiak virgo mungkin menemukan ada sisi negatifnya. Pertama, ada tanggung jawab baru yang membuat virgo mungkin meragukan kemampuan diri sendiri untuk memenuhinya. Kedua, virgo akan terlempar ke ranah politik kantor yang tidak nyaman.

Jangan biarkan hal-hal ini meredam antusiasmemu. Virgo memiliki kemampuan untuk memenuhi kekhawatiran pertama dan kebijaksanaan untuk menghindari yang kedua. Teruslah maju dan berkembang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 23 Juni 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo sebaiknya tidak menyerah pada cinta karena kesempatan untuk menemukan pasangan belum hilang. Terkait karir, kini saatnya untuk memulai usaha baru jika hal itu sudah ada dalam rencana virgo sebelumnya.

Sementara itu, tenangkan perasaan negatif dan akui jika merasa tegang agar semua beban terasa ringan dan virgo bisa merasa berseri-seri kembali. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran dan masukan dari pasangan mengenai masalah keuangan yang sedang dialami.

Cinta Virgo

Hari ini mungkin membuat virgo menantikan datangnya pasangan. Virgo hampir menyerah pada cinta. Hari ini adalah hari untuk bangkit dari keterpurukan mental itu, karena kesempatan belum hilang. Pergilah keluar malam ini bersama teman-teman, dan virgo mungkin akan pulang dengan jauh lebih antusias.

Karir Virgo