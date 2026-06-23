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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 23 Juni 2026 | 15.58 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 23 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Bukan hanya kesuksesan diri sendiri, tetapi kesuksesan anggota keluarga juga dapat membuat zodiak gemini merasa sangat gembira hari ini. Pikiran gemini kemungkinan besar akan dipenuhi dengan berbagai kemungkinan untuk melakukan ekspansi di masa depan.

Namun, tidak apa- apa jika beberapa diantaranya mungkin tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Gemini harus membiarkan diri sendiri sedikit berkhayal. Besok, gemini akan kembali ke kenyataan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih praktis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 23 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hubungan pertemanan zodiak gemini memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi hubungan yang lebih serius. Terkait karir, keluarkan kartu nama dan bagikanlah karena gemini akan mendapat manfaat dari kontak yang dijalin.

Sementara itu, lebih baik gemini menyingkirkan emosi negatif dengan mendorong sikap welas asih serts fleksibel di dalam diri. Terkait keuangan, gemini perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi investasi yang berisiko dengan cermat.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini mungkin bertanya-tanya apakah hubungan pertemanan saat ini berpotensi menjadi sesuatu yang lebih. Gemini menikmati kebersamaan dengannya, tetapi juga merasakan sedikit percikan perasaan untuk mengembangkan hubungan romantis dengannya. Mungkin, gemini sedang berada di jalur yang benar, jadi biarkan semuanya berjalan alami dalam hal ini.

Karir Gemini

Hari ini, gemini akan banyak melakukan kegiatan networking yang bermanfaat, jadi keluarlah dan temui banyak orang. Gemini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk berteman, yang mungkin akan membantu di kemudian hari. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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