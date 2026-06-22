Sering Bernasib Baik, 9 Tanggal Lahir Paling Hoki Soal Keuangan dan Karier

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, serta peluang seseorang dalam meraih keberuntungan dan kesuksesan.

Setiap tanggal lahir diyakini memiliki energi atau getaran tertentu yang sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan, karier, dan nasib baik.

Karena itu, banyak orang tertarik melihat hubungan antara tanggal lahir dan peluang memperoleh keberuntungan menurut pandangan numerologi.

Mengutip English Jagran, terdapat sembilan tanggal lahir yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan nasib baik. Apakah tanggal lahir Anda termasuk salah satunya?

1. Tanggal 8 dan 17

Mereka mempunyai energi getaran kemakmuran, otoritas, dan pencapaian materi.

Orang-orang ini memiliki kemampuan alami untuk menyusun strategi dan menangani masalah keuangan dengan mudah.

Tekad kuat terhadap tujuan dapat membantu mereka mencapai kesuksesan finansial yang signifikan.

2. Tanggal 11 dan 22