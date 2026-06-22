Ramalan Zodiak Capricorn 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin merasa gelisah dan kesal. Capricorn sedang menghadapi berbagai tantangan untuk membuat diri sendiri istimewa hari ini. Hal ini mungkin menjadi penyebab semua kecemasan dan stres yang Capricorn rasakan.
Capricorn harus bersikap tenang, tetap positif, serta menghindari rencana yang berlebihan. Capricorn tidak perlu kecewa jika rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Cobalah melakukan semuanya dengan perlahan dan santai.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 22 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn perlu berhati-hati karena seseorang mungkin mencoba menggoda pada hari ini. Terkait karir, siapkan kartu nama untuk membangun jaringan yang akan menjadi kunci kesuksesanmu.
Sementara itu, tanamkan pikiran positif dan nikmatilah keindahan hidup untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Terkait keuangan, jangan membuat keputusan keuangan tergesa-gesa atau Capricorn mungkin akan mengalami kerugian.
Cinta Capricorn
Hari ini, Capricorn merasa ingin menarik perhatian banyak orang. Namun, berhati-hatilah karena seseorang mungkin mencoba menggoda Capricorn. Meskipun awalnya tampak menyenangkan, Capricorn mungkin akan menyesalinya setelah beberapa hari.
Karir Capricorn
Hari ini, Capricorn perlu menyiapkan kartu nama untuk membangun jaringan yang akan menjadi kunci kesuksesan. Capricorn tidak hanya dapat mengandalkan keterampilan dan bakat sendiri untuk sukses.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana