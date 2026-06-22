Ramalan Zodiak Capricorn 22 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin merasa gelisah dan kesal. Capricorn sedang menghadapi berbagai tantangan untuk membuat diri sendiri istimewa hari ini. Hal ini mungkin menjadi penyebab semua kecemasan dan stres yang Capricorn rasakan.

Capricorn harus bersikap tenang, tetap positif, serta menghindari rencana yang berlebihan. Capricorn tidak perlu kecewa jika rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Cobalah melakukan semuanya dengan perlahan dan santai.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 22 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu berhati-hati karena seseorang mungkin mencoba menggoda pada hari ini. Terkait karir, siapkan kartu nama untuk membangun jaringan yang akan menjadi kunci kesuksesanmu.

Sementara itu, tanamkan pikiran positif dan nikmatilah keindahan hidup untuk mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif. Terkait keuangan, jangan membuat keputusan keuangan tergesa-gesa atau Capricorn mungkin akan mengalami kerugian.



Cinta Capricorn

Hari ini, Capricorn merasa ingin menarik perhatian banyak orang. Namun, berhati-hatilah karena seseorang mungkin mencoba menggoda Capricorn. Meskipun awalnya tampak menyenangkan, Capricorn mungkin akan menyesalinya setelah beberapa hari.

Karir Capricorn