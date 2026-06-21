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Muhammad Rais Raya
Minggu, 21 Juni 2026 | 20.13 WIB

3 Zodiak yang Bakal Punya Keberuntungan di Akhir Bulan, Tahun 2026 Siap-Siap Karier dan Tabungan Melejit

Zodiak yang diramalkan akan punya keberuntungan di akhir bulan saat karier dan tabungan yang dipunya melejit di tahun 2026. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan akan punya keberuntungan di akhir bulan saat karier dan tabungan yang dipunya melejit di tahun 2026. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi, keberuntunga bisa datang kapan saja tak terkecuali di akhir bulan.

Menurut penerawangan astrolog, beberapa orang di tahun 2026 ini berkesempatan merasakan hoki yang menguntungkan.

Keberuntungan yang bila dimanfaatkan dengan baik dimungkinkan mengubah banyak hal dalam hidup ke arah yang lebih baik lagi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan punya keberuntungan di akhir bulan saat karier dan tabungan yang dipunya melejit di tahun 2026.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan punya peluang mengalami nasib baik di tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan memperoleh hoki di akhir bulan yang darinya mengubah perjalanan karier yang dipunya.

Sebuah tawaran atau lamaran pekerjaan mereka di tempat kerja impian diperoleh, membuat pencapaian karier berada di titik yang menggembirakan.

Astrolog meyakini, rezeki itu merupakan hadiah yang pantas sebab mereka selama ini merupakan orang yang rendah hati, ramah dengan sesama pegawai, dan pekerja keras.

2. Zodiak Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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