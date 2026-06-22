6 Shio Hoki Ini Mampu Menarik Kekayaan Mendadak di Tahun Kuda Api 2026, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, Tahun Kuda Api 2026 diprediksi menjadi periode yang penuh perubahan cepat, keputusan penting, dan peluang yang datang secara tak terduga. Tahun ini mendorong banyak orang untuk berani mengambil langkah besar, bahkan sebelum merasa benar-benar siap.

Dari sisi keuangan, peluang memperoleh keuntungan bisa muncul secara tiba-tiba dan berubah dengan cepat. Mereka yang mampu bertindak sigap, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, serta memiliki strategi yang tepat diyakini akan lebih mudah meraih keberuntungan.

Ramalan menyebutkan ada enam shio yang berpotensi mengalami lonjakan pendapatan, mendapatkan rezeki tak terduga, atau menemukan peluang besar yang membawa perubahan finansial positif sepanjang Tahun Kuda Api 2026.

Mengutip Horoscope, berikut enam shio yang diprediksi paling beruntung dalam urusan kekayaan pada tahun tersebut.

1. Naga

Shio Naga secara alami diasosiasikan dengan otoritas, ambisi, dan kemakmuran.

Pada tahun Kuda Api, ini adalah periode di mana mereka akan mengalami pertumbuhan finansial.

Selain itu, akan muncul peluang terobosan yang mempercepat jalur keuangan mereka jauh lebih cepat dari yang diharapkan.

Uang dapat datang melalui promosi, pertumbuhan bisnis, kemitraan tingkat tinggi, atau tawaran mendadak yang menempatkan shio Naga pada posisi yang lebih kuat.