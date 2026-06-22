Pandai Menyimpan Rahasia, 11 Tanggal Lahir Ini Dikenal Dapat Dipercaya

JawaPos.com - Tidak semua orang bisa menjaga rahasia. Ada yang gemar bergosip dan mudah membagikan cerita pribadi orang lain, sehingga kebiasaan tersebut sering dianggap kurang baik.

Sebaliknya, ada juga orang-orang yang sangat bisa dipercaya. Mereka memahami pentingnya menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan membocorkan rahasia yang diberikan kepada mereka.

Sikap ini membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan membangun hubungan yang erat dengan orang lain.

Menurut Astrotalk, terdapat 11 tanggal lahir yang sering dikaitkan dengan kemampuan menjaga rahasia dengan baik. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di antaranya?

1. Tanggal lahir 4, 11, 20, 29

Individu yang lahir pada tanggal-tanggal ini dikenal karena sifat praktis, pikiran yang tajam, dan berpikir mendalam tentang orang-orang tercinta.

Mereka tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan siapa pun dengan menyebarkan rahasia karena merasakan hal-hal kecil.

Kemudian selalu percaya dalam membangun hubungan, bukan merusaknya. Mereka tidak tertarik pada gosip tetapi membangun fondasi yang kuat berdasarkan kepercayaan.

2. Tanggal lahir 3, 12, 21, 30