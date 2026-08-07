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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.09 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Sabtu 8 Agustus 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

 
 
JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakter dan cara yang berbeda dalam merespons energi kosmis. 
 
Ada zodiak yang diprediksi berada dalam puncak keberuntungan sehingga lebih mudah memperoleh peluang besar, sementara zodiak lainnya didorong untuk lebih fokus memperbaiki strategi sebelum memasuki fase yang lebih menguntungkan. 
 
Apa pun hasil ramalan yang diperoleh, kerja keras, sikap optimistis, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kesuksesan.

Sebagai informasi, Sabtu ini diprediksi menjadi hari yang produktif sekaligus menyenangkan bagi beberapa zodiak. 

Sejumlah tanda bintang berpeluang menikmati perkembangan dalam karier, peningkatan kondisi keuangan, hingga hubungan yang semakin harmonis dengan pasangan maupun keluarga.

Dilansir dari Astro Talk, berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Sabtu, 8 Agustus 2026, lengkap dengan prediksi karier, keuangan, asmara, dan kesehatan.

1. Leo

Leo kembali menempati posisi pertama sebagai zodiak paling beruntung pada Sabtu, 8 Agustus 2026. 

Energi Matahari yang menjadi penguasa zodiak ini membuat aura percaya diri, karisma, dan kemampuan memimpin semakin kuat. 

Meskipun akhir pekan identik dengan waktu bersantai, bagi Leo justru muncul peluang emas untuk memperluas relasi, membangun kerja sama baru, atau menyelesaikan rencana yang telah disusun sejak lama. 

Apabila Anda menjalankan bisnis atau pekerjaan kreatif, hari ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mempromosikan karya atau memperkenalkan ide kepada orang yang tepat.

Dalam aspek keuangan, Leo menikmati perkembangan yang cukup menggembirakan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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