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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 21 Juni 2026 | 12.45 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Virgo akan merasakan peningkatan energi dan kepercayaan diri yang memulih. Mengenai percintaan, semuanya berjalan lancar. Emosi Virgo stabil dan tenang. 

Cinta dan harmoni terasa di udara. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendekati orang yang disukai dengan penuh keyakinan dan kasih sayang. Romansa ada dalam rencana Virgo malam ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 21 Juni 2026.


Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo perlu membuat diri sendiri merasa istimewa dan menyadari kualitas diri yang membuat orang lain tertarik. Terkait karir, cobalah terbuka pada ide-ide baru dari rekan kerja untuk menghidupkan proyek yang tengah berjalan.

Sementara itu, tenangkan diri dan pikiran jika Virgo tampaknya sedang mengalami kecemasan hari ini. Terkait keuangan, Virgo beruntung karena transaksi properti yang dilakukan akan memberikan keuntungan finansial yang besar.

Cinta Virgo

Jika lajang, hari ini adalah hari yang tepat untuk membuat diri sendiri merasa istimewa. Virgo perlu menyadari kualitas-kualitas yang membuat orang lain tertarik. 

Bersinarlah agar orang lain menikmati pancaran dirimu. Jangan takut untuk menunjukkan diri sendiri hari ini. Virgo mungkin akan melihat beberapa hasil yang sangat mengejutkan setelahnya.

Karir Virgo

Editor: Candra Mega Sari
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