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Minggu, 21 Juni 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini fantastis bagi zodiak Sagitarius untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman dan bersenang-senang. Transit ini mungkin membuat Sagitarius merasa ingin berpetualang dan menyegarkan diri. 

Sudah lama sejak terakhir kali Sagitarius mendapatkan kesempatan seperti ini. Manfaatkan waktu ini untuk menjernihkan pikiran dan merasa bersemangat.

Hari ini, masalah kesehatan yang melibatkan zodiak Capricorn sendiri atau anggota keluarga mungkin menjadi perhatian besar. Jangan terlalu khawatir dan cukup ambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk merasa baik-baik saja. 

Secara keseluruhan, hari ini baik bagi Capricorn di tempat kerja, karena ada beberapa peningkatan positif yang diharapkan. Upaya Capricorn akan diakui dan dihargai oleh atasan. Hal ini akan membuat Capricorn memiliki sikap yang baik sepanjang hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 21 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius bisa merencanakan hal yang istimewa untuk pasangan, yang memberikan keuntungan untuk hubungan di masa depan. Terkait karir, jadilah tekun dan gigih agar sagitarius dapat melangkah sangat jauh di sektor karir.

Sementara itu, jangan kehilangan harapan saat sagitarius sedang menghadapi beberapa tekanan mental saat ini. Pada ranah keuangan, transaksi properti yang melibatkan tanah atau properti akan memberi keuntungan yang berkali-kali lipat di masa mendatang.

Cinta Sagitarius

Hari ini, pasangan akan mengejutkan Sagitarius dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Ini mungkin datang setelah kalian berdua bekerja keras untuk memperbaiki hubungan. 

Editor: Candra Mega Sari
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