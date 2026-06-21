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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 21 Juni 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Leo akan merasa percaya diri dan bertekad hari ini. Transit planet ini memberi Leo waktu yang baik untuk mengatasi masalah-masalah penting dan menantang. 

Bersikaplah terbuka, jujur, dan terus terang saat berinteraksi dengan orang lain. Siapa yang ragu-ragu akan kalah, jadi jangan ragu untuk menghadapi tantangan.

Hari ini, zodiak Virgo mungkin berada dalam suasana yang kompetitif dan ambisius. Semangat dan tekad ini merupakan hasil dari getaran positif transit planet. 

Jadi, untuk memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya, tegaskan diri sendiri tanpa bersikap kasar dan sombong. Carilah peluang karena semuanya akan membuahkan hasil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 21 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo memiliki kesempatan untuk merasakan kehangatan dan berbagi cinta dengan pasangan. Terkait karir, bekerja keraslah, bersabar, dan jujurlah ​​agar Leo mampu mengatasi tekanan kerja.

Sementara itu, minimalkan stres yang tidak perlu karena akan berdampak pada kesehatan Leo. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.

Cinta Leo

Hari ini adalah hari untuk merasakan kehangatan cinta pasangan dan berbagi hal yang sama dengannya. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya. 

Editor: Candra Mega Sari
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