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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 21 Juni 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 21 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Libra akan merasa dipenuhi harapan dan antusiasme. Perasaan penuh harapan dan optimisme ini mungkin disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan baru yang baru saja muncul. 

Namun, Libra harus tetap membumi dan praktis untuk memanfaatkan peluang-peluang ini sebaik mungkin. Terdapat beberapa kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan yang harus Libra atasi. Bersabarlah, gigih, dan teguhlah jika ingin memiliki kehidupan yang baik.

Zodiak Scorpio berada dalam suasana hati yang penuh hiburan. Scorpio akan bersemangat untuk berkumpul bersama teman-teman. Scorpio akan menghabiskan hari bersama orang-orang terdekat dan tersayang. 

Cobalah memberikan sambutan hangat kepada teman-teman, karena kehadiran mereka akan sangat membantu mengurangi stres. Hari ini, Scorpio akan bertemu orang-orang yang paling tidak terduga dan mengenang masa lalu bersama teman-teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 21 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu memutuskan apakah pasangan saat ini benar-benar tepat atau tidak. Terkait karir, Libra perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi dan harus mengadopsi pendekatan dinamis untuk menangani situasi sulit.

Sementara itu, jangan menyerah pada perubahan suasana hati, karena hal itu bisa menjadi penyebab penyesalan di kemudian hari. Terkait keuangan, pembelian properti yang dilakukan akan sangat menguntungkan karena meningkatkan aset keuangan Libra di masa depan.

Cinta Libra

Hari ini, Libra merasa siap untuk memutuskan apakah pasangan saat ini benar-benar tepat atau tidak. Jika dia memang orang yang tepat, maka Libra siap untuk menjadikan hubungan ini lebih berkomitmen. 

Editor: Candra Mega Sari
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