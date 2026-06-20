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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.57 WIB

Ramalan Zodiak Libra 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang cukup menggembirakan bagi Libra. Berbagai hal berjalan sesuai harapan dan memberikan dorongan besar untuk melangkah lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Pandangan yang lebih luas terhadap masa depan membuat Anda semakin termotivasi untuk bekerja keras mencapai tujuan. Dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, Libra mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Sabtu (20/6), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini membawa energi positif yang mendukung kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Anda memiliki visi yang lebih jelas mengenai tujuan jangka panjang dan mampu menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Hambatan yang muncul pun dapat diatasi dengan baik berkat ketenangan dan keyakinan yang Anda miliki.

Cinta Libra

Kehidupan asmara berjalan dengan harmonis. Anda mampu menunjukkan ketulusan dan kesetiaan kepada pasangan, sehingga hubungan terasa semakin hangat dan penuh pengertian.

Bagi Libra yang masih sendiri, energi positif yang terpancar membuat Anda lebih mudah menarik perhatian orang lain. Sikap yang terbuka dan jujur dapat menjadi kunci untuk membangun hubungan yang lebih bermakna.

Karier Libra

Karier menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif tanpa memberikan tekanan berlebihan pada diri sendiri.

Editor: Bintang Pradewo
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