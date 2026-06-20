Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.02 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Jika berat badan adalah masalah zodiak pisces, maka mulailah program olahraga baru dan ubah pola makanmu. Pisces harus memahami bahwa dengan menerapkan prosedur yang tepat, pisces akan dapat menyingkirkan masalah ini selamanya. 

Menjaga kebugaran fisik akan meningkatkan kualitas hidup pisces. Peluang untuk konsisten dengan program baru, akan jauh lebih tinggi jika pisces mulai mengerjakannya hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Bersiaplah karena secara tiba-tiba, orang terkasih zodiak pisces melakukan sesuatu yang murah hati dan tak terduga. Terkait karir, perubahan pekerjaan memungkinkan pisces untuk meraih kesuksesan profesional.

Sementara itu, pisces perlu memulai program olahraga baru dan mengubah pola makan ketika mengalami masalah berat badan. Terkait keuangan, periode ini adalah waktu yang tepat untuk memulai transaksi properti berupa tanah maupun lahan.

Cinta Pisces

Pisces tahu cara menggoda dan memancing seseorang, sambil menampilkan citra orang yang pemalu dan rentan. Pisces sangat sulit ditandingi dalam hal percintaan. 

Hari ini sedikit melunakkan, terutama jika orang terkasih tiba-tiba melakukan sesuatu yang murah hati dan tak terduga untuk pisces.

Karir Pisces

Sifat petualang dan kemauan pisces untuk mengambil risiko, akan membuka jalan menuju kesuksesan profesional. Ada indikasi bahwa pisces mungkin mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. 

Perubahan pekerjaan ini akan memungkinkan pisces untuk melangkah menuju kesuksesan profesional. Untuk mencapai target, cobalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani situasi yang penuh tekanan. Selain itu, tetaplah fokus sepenuhnya.

Kesehatan Pisces

Jika berat badan adalah masalah pisces, maka pisces perlu memulai program olahraga baru dan mengubah pola makan. Pisces harus memahami bahwa dengan menerapkan prosedur yang tepat, pisces akan dapat menyingkirkan masalah kesehatan selamanya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Mulai 20 Juni 2026, 3 Zodiak Ini Memasuki Babak Baru Penuh Kekuatan dan Kepercayaan Diri - Image
Zodiak

Mulai 20 Juni 2026, 3 Zodiak Ini Memasuki Babak Baru Penuh Kekuatan dan Kepercayaan Diri

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.30 WIB

4 Shio Ini Disebut Paling Tajam Membaca Peluang Rezeki pada 20 Juni 2026, Siap Jadi Orang Kaya Baru! - Image
Zodiak

4 Shio Ini Disebut Paling Tajam Membaca Peluang Rezeki pada 20 Juni 2026, Siap Jadi Orang Kaya Baru!

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.28 WIB

6 Shio yang Paling Jeli Membaca Peluang pada 20 Juni 2026, Langkah Kecilnya Berujung Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

6 Shio yang Paling Jeli Membaca Peluang pada 20 Juni 2026, Langkah Kecilnya Berujung Kesuksesan Besar

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.24 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore