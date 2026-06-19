Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.00 WIB

Banjir Duit di Akhir Bulan! 3 Shio Ini Rezekinya seperti Tidak Ada Habisnya, Tahun 2026 Penuh Hoki Tak Terduga

Ilustrasi shio yang diramalkan rezekinya seperti tidak ada habisnya saat tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diramalkan rezekinya seperti tidak ada habisnya saat tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki, kedetangannya memanglah selalu menjadi misteri tak terpecahkan.

Seseorang nyaris tidak pernah tahu apa dan bagaimana rezeki akan datang dan menjadi keberkahan baginya. 

Dalam penerawangan astrolog, di pertengahan tahun 2026 ini dikatakan ada sejumlah orang yang punya rezeki yang baik.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, ada shio yang diramalkan rezekinya seperti tidak ada habisnya saat tahun 2026 penuh hoki tak terduga.

1. Shio Tikus

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio Tikus diramalkan jadi salah satu yang rezeki diprediksi akan banjir di akhir bulan.

Banyak hal seolah seperti mendekat dan membuka diri untuk mereka, salah satunya peluang bisnis.

Hal yang dulu tak pernah ada di kepala dimungkinkan ke depannya bisa jadi ladang rezeki yang bisa mengantarkan pada kekayaan.

Maka tidak heran bila di tahun 2026 ini mereka akan jadi salah satu yang finansialnya tumbuh begitu pesat.

2. Shio Kambing

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.30 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.24 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Sabtu 20 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore