3 Weton yang Punya Rezeki Lancar di Tahun 2026 Menurut Primbon, Hartanya Siap-Siap Menggunung

Ilustrasi weton yang diramalkan punya rezeki lancar di tahun 2026 (Magnific)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, di tahun 2026 dikatakan akan ada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik.
Dalam periode ini, seseorang dimungkinkan memperoleh keberuntungannya yang nantinya bisa mendekatkan diri pada kekayaan.
Orang-orang yang beruntung ini pun dapat membuat dirinya jadi makin bertambah kaya atau setidaknya tidak lagi hidup sulit.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan punya rezeki lancar di tahun 2026 yang membuat harta bisa menggunung.
1. Weton Selasa Legi
Dalam kepercayaan kitab primbon Jawa, weton Selasa Legi dianggap memiliki watak yang tegas.
Di tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan jadi salah satu yang beruntung hidupnya dekat dengan keberuntungan.
Dibarengi dengan usaha keras dan keinginan kuat dalam diri, maka mereka bisa mencapai apa saja yang diinginkan.
Uang melimpah, pangkat, dan lain sebagainya pun sangat mungkin bisa diraih dan menjadi rezeki mereka di tahun ini.
2. Weton Minggu Kliwon
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