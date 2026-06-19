Dilindungi Dewi Sri, 7 Weton Ini Ditakdirkan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam hal rezeki karena berada dalam perlindungan spiritual Dewi Sri, sosok yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

Sejak lahir, pemilik weton ini diyakini membawa energi positif yang berkaitan erat dengan kelimpahan dan kemudahan dalam urusan матери maupun kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membuat perjalanan hidup mereka sering dikaitkan dengan berbagai peluang yang menguntungkan.

Pengaruh spiritual yang menaungi weton ini dipercaya dapat membuka banyak jalan rezeki, baik melalui usaha yang berkembang, pekerjaan yang stabil, maupun keberuntungan lain yang datang secara tak terduga. Kondisi ini membuat kehidupan mereka dianggap lebih mudah dalam mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang disebut ditakdirkan kaya raya karena berada di bawah naungan Dewi Sri menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi Mereka yang lahir pada Rabu Legi dianugerahi intuisi yang sangat tajam dalam mengenali peluang emas yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain.

Sifat optimistis dan kepercayaan diri yang melekat pada individu Rabu Legi menjadi motor penggerak utama dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Pantang menyerah adalah karakteristik menonjol dari Rabu Legi, sehingga hambatan apapun akan dihadapi dengan tekad yang kuat.

Setiap tantangan yang menghadang justru dijadikan pembelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan.

Dengan kombinasi kerja keras dan kecerdasan alamiah, mereka mampu mentransformasi setiap rintangan menjadi pencapaian besar.