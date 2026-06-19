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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.15 WIB

Punya Nasib Selalu Beruntung, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah dari Melarat Jadi Kaya Raya

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi weton kaya raya (Magnific)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, sifat jujur dianggap sebagai karakter luhur yang diyakini dapat membawa kebaikan serta keberkahan dalam kehidupan seseorang. Nilai ini juga sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan di masa depan.

Dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter jujur, tulus, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan. Pemilik weton tersebut kerap digambarkan sebagai pribadi yang teguh dalam prinsip dan konsisten dalam bersikap.

Meski perjalanan hidup mereka tidak selalu mudah dan terkadang diwarnai berbagai kesulitan, sifat jujur yang dimiliki diyakini menjadi faktor yang perlahan membuka jalan perubahan nasib. Dari kondisi yang serba kekurangan, mereka dipercaya dapat berkembang menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton yang disebut memiliki sifat jujur dan diyakini mengalami perubahan nasib dari keterbatasan menuju kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Wage

Selasa Wage dikenal sebagai hari kelahiran yang mencerminkan pribadi penyabar, tenang, dan memiliki hati yang tulus.

Pemilik Selasa Wage tidak menyukai kepalsuan dan sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan yang diberikan orang lain.

Masa kecil mereka sering diwarnai dengan tantangan ekonomi, namun berkat integritas yang mereka jaga, banyak orang menaruh kepercayaan yang kemudian berubah menjadi peluang kemakmuran.

Dalam lingkungan profesional, mereka sering menjadi orang kepercayaan pimpinan bahkan berpotensi menerima warisan usaha tanpa diduga sebelumnya.

Di bidang perdagangan, pemilik Selasa Wage berpeluang mencapai kesuksesan karena loyalitas pelanggan yang menghargai integritas mereka.

Memasuki usia matang, peruntungan mereka dapat mengalami peningkatan drastis dengan kemungkinan memiliki aset berharga seperti tanah, toko, atau usaha besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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